Répertoire d'entreprises
Luminar Technologies
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Matériel

  • Tous les salaires Ingénieur Matériel

Luminar Technologies Ingénieur Matériel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Matériel in United States chez Luminar Technologies totalise $138K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luminar Technologies. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Package Médian
company icon
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Total par an
$138K
Niveau
L3
Salaire de base
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
1 Année
Quels sont les niveaux de carrière chez Luminar Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Luminar Technologies, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Matériel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Matériel chez Luminar Technologies in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $190,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Luminar Technologies pour le poste Ingénieur Matériel in United States est de $137,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Luminar Technologies

Entreprises similaires

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources