Répertoire d'entreprises
Lumentum
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Optique

  • Tous les salaires Ingénieur Optique

Lumentum Ingénieur Optique Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lumentum. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

$204K - $241K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$191K$204K$241K$266K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 1 de plus Ingénieur Optique soumission chez Lumentum pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Lumentum, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Optique offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Optique chez Lumentum in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $265,590. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lumentum pour le poste Ingénieur Optique in United States est de $190,680.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Lumentum

Entreprises similaires

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources