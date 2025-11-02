Répertoire d'entreprises
Lumentum
Le package de rémunération médian Ingénieur Mécanique in United States chez Lumentum totalise $150K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lumentum. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Package Médian
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Total par an
$150K
Niveau
Senior
Salaire de base
$133K
Stock (/yr)
$10K
Prime
$6.8K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
6 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Lumentum?
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Lumentum, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Mécanique chez Lumentum in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $225,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lumentum pour le poste Ingénieur Mécanique in United States est de $148,250.

Autres ressources