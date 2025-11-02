Répertoire d'entreprises
Lumentum
Lumentum Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Canada chez Lumentum va de CA$66.4K à CA$94.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lumentum. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Lumentum, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Lumentum in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$94,208. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lumentum pour le poste Analyste de Données in Canada est de CA$66,355.

