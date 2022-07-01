Répertoire d'entreprises
Lumen Learning
Lumen Learning Salaires

Le salaire médian de Lumen Learning est de $103,480 pour un Ingénieur Logiciel . Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Lumen Learning. Dernière mise à jour : 11/26/2025

Ingénieur Logiciel
$103K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Lumen Learning est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $103,480. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lumen Learning est de $103,480.

