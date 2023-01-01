Luma Health Salaires

Le salaire de Luma Health va de $100,500 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $184,075 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Luma Health . Dernière mise à jour : 11/26/2025