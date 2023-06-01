Répertoire d'entreprises
Luma AI
Luma AI Salaires

Le salaire de Luma AI va de $53,560 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $150,750 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Luma AI. Dernière mise à jour : 11/26/2025

Analyste de Données
$53.6K
Ingénieur Logiciel
$151K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Luma AI est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $150,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Luma AI est de $102,155.

