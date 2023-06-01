Luma AI Salaires

Le salaire de Luma AI va de $53,560 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $150,750 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Luma AI . Dernière mise à jour : 11/26/2025