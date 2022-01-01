lululemon Salaires

Le salaire de lululemon va de $39,800 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $341,700 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de lululemon . Dernière mise à jour : 11/26/2025