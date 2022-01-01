lululemon Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de lululemon va de $39,800 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $341,700 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de lululemon. Dernière mise à jour : 11/26/2025

Ingénieur Logiciel
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Ingénieur de Données

Chef de Produit
Median $108K
Chef de Projet
Median $86.9K

Analyste de Données
Median $80.2K
Scientifique des Données
Median $82.2K
Architecte Solutions
Median $144K
Analyste Métier
$89.6K
Manager Science des Données
$180K
Analyste Financier
$72K
Technologue de l'Information (TI)
$80.3K
Marketing
$130K
Opérations Marketing
$60.5K
Designer Produit
$101K
Chef de Programme
$181K
Recruteur
$66.5K
Ventes
$39.8K
Manager Ingénierie Logiciel
$342K
Chef de Programme Technique
$151K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez lululemon est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $341,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez lululemon est de $97,234.

