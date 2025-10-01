La rémunération Ingénieur Logiciel in Salt Lake City Greater Area chez Lucid va de $102K par year pour Software Engineer 1 à $219K par year pour Staff Software Engineer. Le package de rémunération médian in Salt Lake City Greater Area year totalise $135K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lucid. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Lucid, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)