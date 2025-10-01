Répertoire d'entreprises
Lucid
Lucid Ingénieur Logiciel Salaires à Raleigh-Durham Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Raleigh-Durham Area chez Lucid va de $99.9K par year pour Software Engineer 1 à $126K par year pour Software Engineer 2. Le package de rémunération médian in Raleigh-Durham Area year totalise $99.9K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lucid. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
(Niveau débutant)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Lucid, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Lucid in Raleigh-Durham Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $126,088. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lucid pour le poste Ingénieur Logiciel in Raleigh-Durham Area est de $99,895.

