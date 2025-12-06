La rémunération Chef de Produit in United States chez Logitech va de $177K par year pour I3 à $316K par year pour I6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $235K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Logitech. Dernière mise à jour : 12/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$177K
$144K
$23.3K
$10K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Logitech, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
