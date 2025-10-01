Répertoire d'entreprises
Logitech
  • Salaires
  • Ingénieur Mécanique

  • Tous les salaires Ingénieur Mécanique

  • Greater Taipei Area

Logitech Ingénieur Mécanique Salaires à Greater Taipei Area

La rémunération Ingénieur Mécanique in Greater Taipei Area chez Logitech va de NT$1.74M par year pour I3 à NT$2.57M par year pour I4. Le package de rémunération médian in Greater Taipei Area year totalise NT$1.81M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Logitech. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
NT$5.09M

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Logitech, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Mécanique at Logitech in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$3,215,277. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the Ingénieur Mécanique role in Greater Taipei Area is NT$2,185,985.

Autres ressources