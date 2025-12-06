La rémunération Ingénieur Mécanique in Taiwan chez Logitech va de NT$1.68M par year pour I3 à NT$2.48M par year pour I4. Le package de rémunération médian in Taiwan year totalise NT$1.74M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Logitech. Dernière mise à jour : 12/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Logitech, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
