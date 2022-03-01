Loadsmart Salaires

Le salaire de Loadsmart va de $38,921 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $88,094 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Loadsmart. Dernière mise à jour : 9/16/2025
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Loadsmart, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
