Répertoire d'entreprises
Loadsmart
Loadsmart Salaires

Le salaire de Loadsmart va de $38,921 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $88,094 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Loadsmart. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $71.9K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $88.1K
Scientifique des Données
$60.3K

Designer Produit
$38.9K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Loadsmart, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Loadsmart est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $88,094. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Loadsmart est de $66,098.

Autres ressources