LiveIntent Salaires

Le salaire de LiveIntent va de $86,700 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $220,000 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de LiveIntent . Dernière mise à jour : 9/15/2025