Levi's
Levi's Salaires

Le salaire de Levi's va de $25,761 en rémunération totale par an pour un Capital-Risqueur dans le bas de la fourchette à $211,050 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Levi's. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Comptable
$155K
Scientifique des Données
$51.6K
Marketing
$71.4K

Designer Produit
$151K
Chef de Produit
$211K
Ingénieur Logiciel
$36.2K
Manager Ingénierie Logiciel
$70.7K
Capital-Risqueur
$25.8K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Levi's est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $211,050. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Levi's est de $71,011.

