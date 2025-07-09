Répertoire d'entreprises
Leverage Edu
Leverage Edu Salaires

Le salaire de Leverage Edu va de $4,546 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $9,244 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Leverage Edu. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Marketing
$4.5K
Ventes
$6.5K
Ingénieur Logiciel
$9.2K

Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Leverage Edu est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $9,244. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Leverage Edu est de $6,472.

