Répertoire d'entreprises
LevelTen Energy
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

LevelTen Energy Salaires

Le salaire de LevelTen Energy va de $222,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $241,200 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de LevelTen Energy. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $222K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
$239K
Chef de Programme Technique
$241K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez LevelTen Energy est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $241,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez LevelTen Energy est de $238,800.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour LevelTen Energy

Entreprises similaires

  • Stripe
  • Spotify
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources