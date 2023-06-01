Levels Health Salaires

Le salaire de Levels Health va de $27,317 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $211,050 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Levels Health . Dernière mise à jour : 10/21/2025