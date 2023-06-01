Level Ex Salaires

Le salaire de Level Ex va de $91,800 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $125,625 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Level Ex . Dernière mise à jour : 10/21/2025