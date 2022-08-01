Répertoire d'entreprises
Lettuce Grow
Lettuce Grow Salaires

Le salaire de Lettuce Grow va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $125,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Lettuce Grow. Dernière mise à jour : 11/26/2025

Chef de Produit
$109K
Ingénieur Logiciel
Median $125K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Lettuce Grow est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $125,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lettuce Grow est de $117,225.

Autres ressources

