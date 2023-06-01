Répertoire d'entreprises
Let's Highlight
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Let's Highlight Salaires

Le salaire de Let's Highlight va de $112,200 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $248,750 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Let's Highlight. Dernière mise à jour : 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Chef de Produit
$249K
Ingénieur Logiciel
$112K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Let's Highlight est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $248,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Let's Highlight est de $180,475.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Let's Highlight

Entreprises similaires

  • Microsoft
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lets-highlight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.