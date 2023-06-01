Let's Highlight Salaires

Le salaire de Let's Highlight va de $112,200 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $248,750 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Let's Highlight . Dernière mise à jour : 11/26/2025