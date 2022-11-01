Répertoire d'entreprises
Lessen
Lessen Salaires

Le salaire de Lessen va de $119,400 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $298,500 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Lessen. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
Median $125K
Analyste Business
$129K
Designer Produit
$119K

Chef de Produit
$177K
Manager Ingénierie Logiciel
$299K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Lessen est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $298,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lessen est de $129,350.

