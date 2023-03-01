Leroy Merlin Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Leroy Merlin va de $13,127 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $114,425 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Leroy Merlin. Dernière mise à jour : 8/13/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $35.1K

Ingénieur logiciel backend

Chef de produit
Median $77.4K
Responsable en science des données
$27.6K

Data Scientist
$16.1K
Designer de produits
$114K
Ventes
$13.1K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$104K
Responsable de programme technique
$53.4K
Capital-risqueur
$20.8K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Leroy Merlin est Designer de produits at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $114,425. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Leroy Merlin est de $35,087.

