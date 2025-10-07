La rémunération Ingénieur Réseau in United States chez Leidos va de $74.6K par year pour T1 à $99.1K par year pour T2. Le package de rémunération médian in United States year totalise $75K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Leidos. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
