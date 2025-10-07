La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States chez Leidos va de $84.4K par year pour T1 à $233K par year pour T6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $98K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Leidos. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
