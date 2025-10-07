Leidos Ingénieur Logiciel Full-Stack Salaires à United States

La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States chez Leidos va de $84.4K par year pour T1 à $233K par year pour T6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $98K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Leidos. Dernière mise à jour : 10/7/2025

$160K Soyez Rémunéré, Pas Exploité Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau S'abonner Ajouter Ajouter rémun. Ajouter rémunération

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( USD ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutement ? Créez une offre interactive

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Leidos ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.