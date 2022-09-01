Répertoire d'entreprises
Leica Geosystems
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Leica Geosystems Salaires

Le salaire de Leica Geosystems va de $45,188 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $120,142 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Leica Geosystems. Dernière mise à jour : 9/8/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $116K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Matériel
$120K
Ressources Humaines
$45.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Chef de Produit
$109K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Leica Geosystems is Ingénieur Matériel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,142. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leica Geosystems is $112,185.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Leica Geosystems

Entreprises similaires

  • Flipkart
  • Tesla
  • Lyft
  • PayPal
  • Uber
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources