Leia Salaires

Le salaire de Leia va de $98,000 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $228,850 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Leia . Dernière mise à jour : 9/8/2025