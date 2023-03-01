LeasePlan Salaires

Le salaire de LeasePlan va de $10,235 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $159,100 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de LeasePlan . Dernière mise à jour : 9/8/2025