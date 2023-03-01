Répertoire d'entreprises
LeasePlan
LeasePlan Salaires

Le salaire de LeasePlan va de $10,235 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $159,100 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de LeasePlan. Dernière mise à jour : 9/8/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $90.6K
Analyste Business
$68.6K
Analyste de Données
$70.4K

Scientifique des Données
$10.2K
Designer Produit
$87K
Analyste Cybersécurité
$111K
Manager Ingénierie Logiciel
$159K
Architecte Solutions
$122K
FAQ

El rol amb millor retribució reportat a LeasePlan és Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $159,100. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a LeasePlan és $88,797.

