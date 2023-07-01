Leapfin Salaires

Le salaire de Leapfin va de $100,500 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $195,975 pour un Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Leapfin . Dernière mise à jour : 9/14/2025