LEAP Academy University Charter School
    À propos

    LEAP Academy University Charter School in Camden, NJ offers a college preparatory education emphasizing STEM subjects, aimed at fostering educational excellence and community development.

    leapacademycharter.org
    Site web
    1996
    Année de création
    150
    Nombre d'employés
    $10M-$50M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

