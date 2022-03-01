Répertoire d'entreprises
LeanIX Salaires

Le salaire de LeanIX va de $57,897 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $101,654 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de LeanIX. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $69.4K
Consultant en Management
Median $102K
Technologue de l'Information (TI)
$69.3K

Designer Produit
$57.9K
Manager Ingénierie Logiciel
$83.2K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez LeanIX est Consultant en Management avec une rémunération totale annuelle de $101,654. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez LeanIX est de $69,396.

Autres ressources