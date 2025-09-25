Répertoire d'entreprises
Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Assistant Administratif Salaires

La rémunération totale moyenne Assistant Administratif in Colombia chez Lean Staffing Solutions va de COP 20.56M à COP 28.73M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lean Staffing Solutions. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne

COP 22.29M - COP 27M
Colombia
Fourchette courante
Fourchette possible
COP 20.56MCOP 22.29MCOP 27MCOP 28.73M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Assistant Administratif soumissions chez Lean Staffing Solutions pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

COP 639.15M

Quels sont les niveaux de carrière chez Lean Staffing Solutions?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Assistant Administratif chez Lean Staffing Solutions in Colombia s'élève à une rémunération totale annuelle de COP 28,729,926. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lean Staffing Solutions pour le poste Assistant Administratif in Colombia est de COP 20,556,757.

Autres ressources