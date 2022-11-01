LeadSquared Salaires

Le salaire de LeadSquared va de $18,402 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $167,385 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de LeadSquared . Dernière mise à jour : 11/22/2025