La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in Singapore chez LeadIQ va de SGD 151K à SGD 220K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de LeadIQ. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne

SGD 173K - SGD 197K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
SGD 151KSGD 173KSGD 197KSGD 220K
Fourchette courante
Fourchette possible

SGD 210K

Quels sont les niveaux de carrière chez LeadIQ?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez LeadIQ in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 219,811. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez LeadIQ pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Singapore est de SGD 150,887.

