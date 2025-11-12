La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States chez Lattice va de $189K par year pour L3 à $289K par year pour L6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $170K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lattice. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L3
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
$204K
$172K
$32K
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$289K
$223K
$65.5K
$0
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Lattice, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
3 years post-termination exercise window.