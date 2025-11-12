Répertoire d'entreprises
Lattice
  • Salaires
  • Designer Produit

  • Designer UX

Lattice Designer UX Salaires

La rémunération Designer UX in United States chez Lattice totalise $193K par year pour L3. Le package de rémunération médian in United States year totalise $195K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lattice. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L3
Product Designer I
$193K
$171K
$21.6K
$0
L4
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Lattice, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

3 years post-termination exercise window.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer UX chez Lattice in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $294,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lattice pour le poste Designer UX in United States est de $173,250.

Autres ressources