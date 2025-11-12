Répertoire d'entreprises
Latham & Watkins
Latham & Watkins Associé Salaires à Greater Los Angeles Area

La rémunération totale moyenne Associé in Greater Los Angeles Area chez Latham & Watkins va de $451K à $644K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Latham & Watkins. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Rémunération totale moyenne

$517K - $605K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$451K$517K$605K$644K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Latham & Watkins?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Associé chez Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $643,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Latham & Watkins pour le poste Associé in Greater Los Angeles Area est de $451,000.

