Latham & Watkins
Latham & Watkins Juridique Salaires à Greater Los Angeles Area

Le package de rémunération médian Juridique in Greater Los Angeles Area chez Latham & Watkins totalise $265K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Latham & Watkins. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Package Médian
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Total par an
$265K
Niveau
-
Salaire de base
$235K
Stock (/yr)
$0
Prime
$30K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Latham & Watkins?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Juridique chez Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $447,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Latham & Watkins pour le poste Juridique in Greater Los Angeles Area est de $235,000.

Autres ressources