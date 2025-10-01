Répertoire d'entreprises
Lamoda
Lamoda Analyste Business Salaires à Moscow Metro Area

Le package de rémunération médian Analyste Business in Moscow Metro Area chez Lamoda totalise RUB 3.03M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lamoda. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Total par an
RUB 3.03M
Niveau
L2
Salaire de base
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Prime
RUB 233K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Lamoda?

RUB 13.36M

Dernières soumissions de salaires
FAQ

Самый высокий пакет вознаграждения для Analyste Business в Lamoda in Moscow Metro Area составляет RUB 7,801,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lamoda для позиции Analyste Business in Moscow Metro Area составляет RUB 3,031,156.

Autres ressources