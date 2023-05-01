Lambda Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Lambda va de $119,400 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $301,500 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Lambda. Dernière mise à jour : 10/19/2025

Ingénieur Logiciel
Median $270K
Marketing
$251K
Opérations Marketing
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chef de Produit
$245K
Ventes
$302K
Architecte Solutions
$231K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Lambda est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $301,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lambda est de $248,010.

