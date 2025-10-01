Répertoire d'entreprises
Lam Research
Process Engineer Salaires à San Francisco Bay Area

Le package de rémunération médian Process Engineer in San Francisco Bay Area chez Lam Research totalise $204K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lam Research. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Total par an
$204K
Niveau
L4
Salaire de base
$167K
Stock (/yr)
$14K
Prime
$23K
Années dans l'entreprise
4 Années
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Lam Research?

$160K

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Lam Research, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste jobFamilies.Process Engineer chez Lam Research in San Francisco Bay Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $242,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lam Research pour le poste jobFamilies.Process Engineer in San Francisco Bay Area est de $197,333.

