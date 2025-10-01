Répertoire d'entreprises
Lam Research
Lam Research Ingénieur Matériaux Salaires à San Francisco Bay Area

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lam Research. Dernière mise à jour : 10/1/2025

$160K

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Lam Research, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



El paquet salarial més alt reportat per a un Ingénieur Matériaux a Lam Research in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $210,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lam Research per al rol de Ingénieur Matériaux in San Francisco Bay Area és $191,667.

