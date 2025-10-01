Répertoire d'entreprises
Lam Research
Lam Research Ingénieur Chimique Salaires à San Francisco Bay Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Chimique in San Francisco Bay Area chez Lam Research totalise $186K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lam Research. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Total par an
$186K
Niveau
L4
Salaire de base
$162K
Stock (/yr)
$0
Prime
$24K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Lam Research?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Lam Research, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



Titres inclus

Process Engineer

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Chimique at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $287,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Ingénieur Chimique role in San Francisco Bay Area is $188,333.

