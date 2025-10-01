Répertoire d'entreprises
Lam Research
Lam Research Ingénieur Chimique Salaires à Greater Portland Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Chimique in Greater Portland Area chez Lam Research totalise $170K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Lam Research. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Lam Research
Process Engineer
Tualatin, OR
Total par an
$170K
Niveau
L5
Salaire de base
$170K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
4 Années
Années d'exp.
7 Années
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Lam Research, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



Titres inclus

Process Engineer

