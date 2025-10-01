La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Kyndryl va de $128K par year pour Band 6 à $193K par year pour Band 9. Le package de rémunération médian in United States year totalise $122K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kyndryl. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***