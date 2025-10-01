La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Hyderabad Area chez Kyndryl totalise ₹4.67M par year pour Band 9. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kyndryl. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***