Kyndryl
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Greater Austin Area

Kyndryl Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Austin Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Austin Area chez Kyndryl va de $106K par year pour Band 6 à $121K par year pour Band 8. Le package de rémunération médian in Greater Austin Area year totalise $107K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kyndryl. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Band 6
(Niveau débutant)
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Voir 1 Plus de niveaux
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Kyndryl?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Logiciel at Kyndryl in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $135,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Ingénieur Logiciel role in Greater Austin Area is $120,000.

Autres ressources