La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Austin Area chez Kyndryl va de $106K par year pour Band 6 à $121K par year pour Band 8. Le package de rémunération médian in Greater Austin Area year totalise $107K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kyndryl. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
