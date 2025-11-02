Répertoire d'entreprises
Kronos Research
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Kronos Research Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Taiwan chez Kronos Research totalise NT$1.89M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kronos Research. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Package Médian
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Total par an
NT$1.89M
Niveau
-
Salaire de base
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Prime
NT$0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
0 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Kronos Research?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Kronos Research in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$10,086,066. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Kronos Research pour le poste Ingénieur Logiciel in Taiwan est de NT$1,537,900.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Kronos Research

Entreprises similaires

  • SoFi
  • Square
  • Facebook
  • Lyft
  • Pinterest
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources