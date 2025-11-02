Kronos Research Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in Taiwan chez Kronos Research va de NT$1.49M à NT$2.18M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kronos Research. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne NT$1.72M - NT$1.96M Taiwan Fourchette courante Fourchette possible NT$1.49M NT$1.72M NT$1.96M NT$2.18M Fourchette courante Fourchette possible

+ NT$1.78M + NT$2.74M + NT$615K + NT$1.08M + NT$677K Don't get lowballed

